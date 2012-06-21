Як страшний сон стали відсуватися в минуле й потроху забуватися жахливі вибухи на території 65-го військового арсеналу в Балаклійському районі, які залишили без житла сотні сімей. Люди вже повернулися до нормального життя і навіть говорять, що якби не надзвичайна ситуація навесні цього року, то, можливо, й досі довелося б їм миритися із зістареними багатоповерхівками, де й дахи протікали, і вхідні двері не зачинялися, й квартири навряд чи змогли б самотужки так відремонтувати. Одне слово, запевняють: жити стало комфортніше, ніж було до цього.
А в жителів вулиці Арсенальної районного центру розрада подвійна: тут до настання опалювального сезону до нової газової системи під’єднали 16 багатоповерхівок — 376 квартир, де було встановлено котли індивідуального опалення. Нову систему підведення газу довелося переобладнати для безперебійного забезпечення паливом індивідуальних котлів, адже стара спроможна була забезпечити подачу тільки так званого варильного газу, і, відповідно, могла не витримати збільшеного навантаження.
«Під’єднання міста до тепла, як і всі аварійно-відновлювальні роботи, перебувало під особистим контролем голови Харківської облдержадміністрації Юлії Світличної. З її ініціативи на реконструкцію газопроводів низького тиску на вулиці Арсенальній з обласного бюджету було спрямовано 3 мільйони гривень, — розповів голова Балаклійської райдержадміністрації Степан Масельський. — Ми додали ще 478 тисяч гривень з районного бюджету й змогли повністю забезпечити місто теплом».
Мешканці будинків із вдячністю говорять про відновлене теплопостачання, адже у їхніх квартирах тепло й затишно.
«Велике діло зроблено, адже ми після надзвичайної ситуації залишилися без теплопостачання. Нам встановили газові котли та газові лічильники, і в наших квартирах тепло», — каже Ольга Борисенко, яка мешкає в будинку №30 на вулиці Арсенальній.
Її думку підтримує і Катерина Костенко з 24 будинку. «Ми, пенсіонери, дуже дякуємо за встановлення індивідуального опалення. Самотужки не змогли б цього зробити. Тепер у квартирах тепло», — хвалиться пенсіонерка.
Однак відлуння тієї пожежі на зброярні й нині ятрить душі багатьом жителям району, бо раніше наданих на адресну грошову допомогу 30 мільйонів гривень виявилося недостатньо. Понад 430 заяв залишалися без розгляду. «Деякі родини потребують цієї допомоги. Після першого обстеження в їхніх домівках не було враховано зруйнованих балконів, лоджій тощо. Є сім’ї, які тільки повернулися до міста, вони також потребують допомоги, — пояснив Степан Масельський. — Ми звернулися до голови ХОДА Юлії Світличної з проханням про надання додаткових коштів. І нас почули». Рішенням XIII сесії облради VII скликання на надання грошової допомоги жителям Балаклії було додатково спрямовано 5,6 мільйона гривень.
ДОВІДКА «УК»
Під час відновлювальних робіт було замінено 52 100 квадратних метрів покрівлі, вставлено 7,5 тисячі вікон, 625 дверей. У 9 багатоквартирних будинках проведено капітальний ремонт з укріпленням фундаментів і стін.