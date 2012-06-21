Лікарі не рекомендують людям спати на животі. Адже ви ж не спите обличчям в подушку, а повертаєте голову на бік, в результаті чого напружуються м'язи шиї і плечей, погіршується кровопостачання головного мозку. А ще це призводить до утворення мішків під очима і набряків на обличчі. Найкраще спати на спині або на боці, однак, періодично міняти позу. Якщо спати весь час на одному боці, овал обличчя теж поступово змінюватиметься.
Також правильно вибирайте подушку. Ваша шия під час сну повинна бути рівною, а не перетиснутою. Коли шия впирається в груди, порушиться кровообіг, що, в свою чергу, позначається і на вашому стані. Ну і шия, звичайно, теж буде в зморшках.
Помінявши позу для сну і свою подушку, ви зможете виглядати молодшими на 10-15 років.