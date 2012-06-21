Є кілька згубних для здоров’я звичок харчування і найшкідливіша з них – це відмова від сніданку на користь вечері. Вчені з державного університету Сан-Паулу в Бразилії, проаналізували ситуацію і пояснили, чому такі правила харчування більшості людей – це смертельне поєднання. Експерти провели дослідження на людях, які перенесли серцевий напад і дотримувалися подвійної звички в харчуванні. З’ясувалося, що вони більше за інших схильні до утворення вторинного інфаркту і стенокардії. Ті, хто не прислухалися до порад медиків зазнали повторного серцевого нападу вже протягом 30 днів після виписки з лікарні.
Нині 41% людей дотримується саме такої системи харчування. Відмова від сніданку і пізня вечеря можуть спричинити не тільки згадані недуги, а й низку інших захворювань. Таких, як: проблеми з серцем і судинами, діабет, а також ожиріння.
Автор дослідження – лікар Маркос Мінікуччі порекомендував усім пацієнтам калорійно снідати. На його думку, так можна не тільки продовжити життя, але й істотно поліпшити самопочуття. Важливо включити в ранковий прийом їжі молочні продукти (молоко, йогурт, сир), вуглеводи (цільнозерновий хліб та крупи), а також фрукти. У сніданку має бути більша частина калорій, яка споживається протягом дня. Що стосується вечері, то бажано їсти мінімум за 2 години до сну, але не у великій кількості.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»