З початком теплої пори року у багатьох людей спостерігаються проблеми зі шлунком. Серед них лідируючі місця займають виразка і хронічний гастрит. Про те, як уникнути цих проблем, варто дослухатися до порад лікарів. Вони будуть корисними навіть тим, у кого нічого не болить.
Щоб впоратися з сезонним загостренням харчуватися потрібно дрібно. Дієтологи рекомендують їсти 4-5 разів на день.
Також потрібно дотримуватися режиму дня в харчуванні і намагатися їсти кожен день приблизно в один і той же час.
На сніданок краще їсти каші, яйця або сирні продукти. В обід перевагу краще віддати супам з нежирним м'ясом і овочам. Вечеря повинна складатися з відвареного м'яса курки або індички та овочів.
Лікарі рекомендують відмовитися від куріння і алкоголю. Це необхідно зробити хоча б на час загострення, але краще назавжди.
Під рукою завжди повинні бути легкі перекуски у вигляді сиру, мюслів, сухофруктів або фруктів. Про фастфуди рекомендується забути. Також потрібно відмовитися від газованих солодких напоїв, чіпсів, жирної і гострої їжі.
Крім цього лікарі рекомендують не забувати про щоденні фізичні навантаження. Якщо дотримуватися цих правил, то проблем з шлунком не буде. Якщо вони все-таки виникли, то потрібно не займатися самолікуванням і негайно звернутися до гастроентеролога.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»