Виробники, дистриб'ютори лікарських засобів та представники фармацевтичних компаній продовжують налагоджувати зв’язки з медичними та фармацевтичними працівниками для просування своєї продукції. Такі зв’язки можуть підкріплюватись роздачею сувенірної та брендованої продукції, подарунками, преміями від представників фармацевтичної промисловості. Про це повідомляє Урядовий портал.

Уряд підтримав законопроект, який заборонить прояви такої «співпраці». Надалі, законопроект має розглянути Верховна Рада.

Законопроектом передбачено перелік чітких дій, які впливають на об’єктивність та ефективність роботи лікарів та фармацевтів, з метою недопущення призначення ліків під впливом прямих чи непрямих фінансових стимулів.

Зокрема, лікарі, фармацевти та спеціалісти з реабілітації не матимуть права безпосередньо чи через інших осіб вимагати, просити та одержувати ані кошти, ані іншу вигоду за призначення лікарських засобів конкретного виробника. Заборона поширюватиметься і на медичні вироби та допоміжні засоби реабілітації.

Також буде заборонено використовувати для призначення ліків бланки фармкомпаній, які містять рекламну інформацію.

Окрім того, фармацевти при відпуску лікарських засобів на прохання покупця будуть зобов’язані надати достовірну інформацію про наявні аналоги. Провізор не має приховувати інформацію про ліки з аналогічною діючою речовиною за нижчою ціною, керуючись власною вигодою.

Законопроект розроблено на виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.