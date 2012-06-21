Уже з 2018 року Міністерство охорони здоров'я планує запровадити електронні рецепти. Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
«Це значно спростить маршрут пацієнта і дозволить нам ефективно відслідковувати статистку пацієнтів. Лікарі будуть виписувати електронні рецепти, які не можна буде ні загубити, ні підробити», — розповіла в.о. міністра.
За її словами, таким чином МОЗ зможе відстежувати, які пацієнти отримують ліки, які лікарі і які рецепти виписують.
Наразі мова іде про програму «Доступні ліки», однак з часом міністерство планує поширити електронні рецепти на всю систему охорони здоров'я.