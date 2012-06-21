Під словом «дієта» люди розуміють – убогий раціон і нетривалий ефект. Але завдяки останнім розробкам вчених і лікарів було створено воістину ідеальне харчування, що сприяє не тільки комфортному схудненню, але і поліпшує багато показників здоров'я.
Так віднедавна індустрію краси потіснила DASH-дієта, яка була визнана найефективнішою на сьогоднішній день. Вона перебуває на першому місці серед інших видів харчування і обґрунтовується це тим, що її раціон підходить абсолютно кожному, так як крім схуднення, дієта спрямована на врегулювання артеріального тиску, знищення холестеринових бляшок, підвищення еластичності судин, захисту серцевого м'яза і протистояння утворенню цукрового діабету.
Такого ефекту DASH-дієта досягає завдяки продуктам, в компоненти яких входить велика кількість вітамінів групи А, В, С, Е і РР а також мінералів у вигляді заліза, калію, йоду.
Також продуктовий кошик DASH-дієти наповнений білком, корисними жирами і великою кількістю клітковини та харчових волокон. З рекомендованих вуглеводних продуктів варто звернути особливу увагу на різні крупи, які варто споживати на сніданок і обід. Фрукти необхідно їсти як у свіжому, так і в сушеному вигляді, до того ж не виключається варіант натурального соку.
З білкових продуктів рекомендується вибирати нежирні сорти м'яса і риби, а молочні продукти не повинні бути із заниженим відсотком жирності.
Корисні жири варто шукати в горіхах, рослинному та вершковому маслі з жирністю більше 82%.
Крім цього необхідно живити організм чистою водою не менше 1,5-2 літра на добу.
Для дотримання загальної калорійності за добу і контролю дефіциту можна користуватися зручними додатками на телефоні, вносячи всі споживані продукти в лічильник калорій. Варто сподіватися на те, що така дієта набере більшої популярності серед людей, адже її дотримання – це ключ до здоров'я на довгі роки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»