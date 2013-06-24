 Стартує нова хвиля програми обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні. Відтепер подати заяву про обмін ламп на порталі «Дія» зможуть лікарні, дитячі садки та школи.

Фото з сайту galinfo.com.ua

Українці вже обміняли 20 мільйонів старих ламп розжарювання на LED-лампи. Це значно скоротило споживання електроенергії. Тепер програму масштабують на освітні та медичні заклади. Обмін здійснюватимуть за тими самими умовами — подати заяву про обмін можна на порталі «Дія», а потім отримати лампи у відділенні Укрпошти. 

Освітні та медичні заклади зможуть отримати: по три лампи на 10 кв. м в аудиторіях, учительських, палатах, процедурних кімнатах; по дві лампи на 10 кв. м для місць загального користування.

Щоб подати запит на отримання LED-ламп через портал «Дія», потрібно: авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою КЕП юридичної особи; перевірити інформацію щодо підприємства; перейти в розділ «Послуги» та обрати «Обмін лампочок». Треба вказати площу в калькуляторі, щоб побачити ліміт і обрати кількість та типи ламп; поставити відмітку про згоду здачі такої самої кількості ламп розжарювання; вказати місцезнаходження організації; перевірити та підтвердити дані щодо сформованого запиту; підписати запит на потребу КЕП юридичної особи.

Після подання заяви протягом тижня представники Укрпошти зв’яжуться за вказаним номером телефону й нададуть подальші інструкції для отримання енергоощадних ламп, зазначає пресофіс Мінцифри.