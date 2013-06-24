Стартує нова хвиля програми обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні. Відтепер подати заяву про обмін ламп на порталі «Дія» зможуть лікарні, дитячі садки та школи.

Українці вже обміняли 20 мільйонів старих ламп розжарювання на LED-лампи. Це значно скоротило споживання електроенергії. Тепер програму масштабують на освітні та медичні заклади. Обмін здійснюватимуть за тими самими умовами — подати заяву про обмін можна на порталі «Дія», а потім отримати лампи у відділенні Укрпошти.

Освітні та медичні заклади зможуть отримати: по три лампи на 10 кв. м в аудиторіях, учительських, палатах, процедурних кімнатах; по дві лампи на 10 кв. м для місць загального користування.

Щоб подати запит на отримання LED-ламп через портал «Дія», потрібно: авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою КЕП юридичної особи; перевірити інформацію щодо підприємства; перейти в розділ «Послуги» та обрати «Обмін лампочок». Треба вказати площу в калькуляторі, щоб побачити ліміт і обрати кількість та типи ламп; поставити відмітку про згоду здачі такої самої кількості ламп розжарювання; вказати місцезнаходження організації; перевірити та підтвердити дані щодо сформованого запиту; підписати запит на потребу КЕП юридичної особи.

Після подання заяви протягом тижня представники Укрпошти зв’яжуться за вказаним номером телефону й нададуть подальші інструкції для отримання енергоощадних ламп, зазначає пресофіс Мінцифри.