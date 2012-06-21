За дорученням глави уряду Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі розробили порядок розрахунку граничних цін на лікарські засоби за 21 міжнародною непатентованою назвою або діючою речовиною. Це зроблено для забезпечення доступними та якісними ліками якомога більшої кількості українців.
З 1 лютого унеможливлюється реалізація ліків в аптечних закладах вище граничної ціни з урахуванням граничних надбавок (оптової й роздрібної) та ПДВ. ПДВ на лікарські засоби та медичні вироби зменшиться до 2—5%. Уряд встановлює максимальну гуртову торговельну надбавку на продаж ліків 5% з урахуванням усіх податків і зборів та максимальну роздрібну торговельну надбавку 15%, враховуючи всі податки й збори. Перший крок — державне регулювання вартості ліків від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 2-го типу й бронхіальної астми.
Реєстр гранично-оптових цін опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров’я, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.