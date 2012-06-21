Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Бабуся з Чорнобаївського району на Черкащині ніяк не могла підібрати собі необхідні ліки. А добрі люди порадили придбати медикаменти через Інтернет. Хоч і сумнівалася старенька в успішності цієї операції, однак усе ж зважилася: дуже вже допікала її хвороба. Ліки прийшли на диво швидко і без ніяких проблем. Однак раділа пенсіонерка недовго.
Як виявилося, один із сучасних «хакерів» з іншої області, «виловив» з мережі відомості про придбання ліків та номер бабусиного телефону. І вирішив на цьому заробити. Зателефонувавши пенсіонерці, зловмисник повідомив, що та, мовляв, не повністю розрахувалася за ліки й тепер має сплатити пеню. А сума доплати становить аж 125 тисяч гривень. Повіривши шахраєві, пенсіонерка переказала на його карткові рахунки згадану суму.
Не будемо розповідати, скільки корвалолу та інших заспокійливих випила невинна жертва шахрайства. Але зрештою оборудкою зацікавилися правоохоронці. За процесуального керівництва Чорнобаївського відділу Золотоніської місцевої прокуратури розпочалося слідство. Громадянинові з іншої області повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України). Нині тривають слідчі дії з метою повного і всебічного зʼясування всіх обставин справи та скерування обвинувального акта до суду.
Як роз’яснили в прокуратурі, згідно з чинним законодавством, шахрайство вчинене подібним шляхом карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.