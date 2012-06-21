У місті Гола Пристань на території КП «Голопристанський центр первинної медико-санітарної допомоги» відбулося відкриття сателітного районного відділення амбулаторного гемодіалізу центру нефрології, гемодіалізу та перитонеального діалізу Херсонської обласної клінічної лікарні. Центр обслуговуватиме хворих Голопристанського, Олешківського, Каланчацького та Скадовського районів Херсонської області. Максимальна потужність відділення у режимі двозмінної роботи шість днів на тиждень — 20 пацієнтів із хронічною хворобою нирок V стадії. Але цю кількість планують збільшити вдвічі.
Директор компанії-інвестора ДП «Діасервіс Плюс» Олег Тур розповів, що у відділенні встановлено обладнання для проведення гемодіалізу, а саме: систему очищення води AquaBplus та п’ять апаратів для гемодіалізу 5008S виробництва Fresenius Medical Care AG & CoKGaA (Німеччина).
«Понад рік ми вирішували питання, щоб люди з хворобою нирок могли жити нормальним життям, — зазначив під час відкриття відділення голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв. — Такі послуги надають лише в Херсонській обласній клінічній лікарні та Каховській філії. Їх потужність — 140 хворих. Тепер жителі Голопристанського та прилеглих районів можуть не їхати в обласний центр, а пройти процедуру поблизу місця свого проживання. Ми наближаємо цю послугу до людей. Подібний центр гемодіалізу буде і в Генічеську».
А Голопристанський міський голова Олександр Бабіч наголосив, що є потреба в освічених спеціалістах та дипломованих лікарях-нефрологах для центру гемодіалізу. Нині там працює восьмеро осіб. Міська влада забезпечить новоприбулих працівників житлом, реконструювавши недобудову на території міста. Хворі отримуватимуть якісні медичні послуги безкоштовно за рахунок державного бюджету.
Планують, що відділення амбулаторного гемодіалізу центру нефрології, гемодіалізу та перитонеального діалізу Херсонської обласної клінічної лікарні у Голій Пристані розпочне приймати пацієнтів за місяць, після завершення всіх організаційно-технічних робіт.