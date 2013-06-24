Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив:
«Через підрив греблі Каховської ГЕС близько мільйона українців мають перебої з водопостачанням, в деяких населених пунктах воду підвозять цистернами, питну доводиться купувати в пляшках.
Зараз 24/7 будується промисловий водогін з трьох ланок загальною протяжністю 150 км. Перша ланка забезпечить водою жителів Кривого рогу та сусідніх громад.
Промисловий водогін – це складний проект одразу по декількох параметрах. У першу чергу, інженерне рішення, фактично водогін будується «з нуля».
Будівництво водогону вимагає великої кількості ресурсів та обладнання. Ми вже законтрактували всіх українських виробників пластикових труб великого діаметра, а також забронювали під проект всі доступні на сьогодні насосні станції великої потужності.
Виробництво такого рівня обладнання триває 7-12 місяців, ми не маємо стільки часу. Переконуємо світових виробників віддати нам обладнання позачергово.
А головний виклик – це дуже стислі строки реалізації. Завдання – запустити першу ланку вже наприкінці серпня. Команда Агентства відновлення робить все можливе, щоб вкластись у такі жорсткі строки.
Вдячний за допомогу і розуміння міжнародних партнерів, які всіляко допомагають завершити цей масштабний проект якнайшвидше». Про це повідомляє Урядовий портал.