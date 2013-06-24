В інституті імені О. Шалімова за рік виконують майже 7 тисяч складних хірургічних операцій. За пів століття діяльності він здобув авторитет не лише в Україні, а й далеко за її кордонами.

Лікарі надають допомогу навіть тим пацієнтам, яким вже відмовили в інших клініках, бо випадок дуже складний, а здоров’я тане день у день. Чи варто везти у столицю, якщо прогноз невтішний?