Програма розвитку ООН (ПРООН) за координації Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури передала для потреб Херсонської області 430 генераторів, закуплених за кошти Уряду Японії. Раніше в червні ПРООН уже передала 142 генератори для потреб Дніпропетровської та Запорізької областей. Про це повідомляє Урядовий портал.

Церемонія передачі генераторів відбулась за участі заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з питань європейської інтеграції Анни Юрченко, Постійного представника ПРООН в Україні Яко Сільє, Надзвичайного і Повноважного Посла Японії в Україні Кунінорі Мацуди та представників Херсонської ОВА.

«Передані партнерами генератори ми відразу передамо на місця, аби громади змогли оперативно відновити надання базових послуг своїм мешканцям. Чим швидше ми це зробимо, тим швидше будуть забезпечені умови для повернення українців в свої домівки. Ми продовжуємо працювати з ПРООН над забезпеченням регіонів генераторами. Розуміємо, що вже незабаром нас очікують осінньо-зимові холоди та ймовірно енергетичний ракетний терор росії, тому потреба в генераторах буде тільки зростати. Дякую партнерам із Програми розвитку ООН та Уряду Японії, за критично необхідну та швидку допомогу», — зазначила Анна Юрченко.

Цьогоріч ПРООН планує передати ще понад тисячу генераторів, закуплених для потреб 15 областей України.

Передача всіх генераторів відбувається за координації Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.