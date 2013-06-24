Підсумки першого півріччя 2023 року вказують, що банківська система України стає дедалі більш ліквідною та прибутковою. Найвищі результати показали банки, які віддавали перевагу депозитним сертифікатам НБУ. У першому півріччі 2023-го якість кредитних портфелів банків знижувалася. На 01.07.2023 року частка проблемних кредитів (NPL) у портфелі банків у середньому в банківській системі України становила 38,94%. Агентство вважає, що рівень NPL у кредитному портфелі банків стабілізувався і його подальше зростання малоймовірне. Загальний прибуток банківської системи за перше півріччя 2023 року — 67,65 млрд грн, з яких 41,2 млрд грн припадало на ПриватБанк.

Лідери рейтингу надійності депозитів

«Рейтинг надійності банківських депозитів» за підсумками першого півріччя 2023 року очолило АТ «Кредобанк». За результатами діяльності в першому півріччі 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022-го АТ «Кредобанк» на 36,07% збільшило чистий процентний дохід, на 18,44% — чистий комісійний дохід та в 15,7 раза наростило обсяг прибутку. На початок третього кварталу банк підтримував великий запас за нормативом адекватності регулятивного капіталу (29,04%), прийнятний рівень частки NPL у кредитному портфелі (24,3%), а також істотний запас за всіма нормативами ліквідності (LCRвв — 234,86%, LCRів — 297,68%, NSFR — 221,17%). АТ «Кредобанк» має якісну депозитну програму для населення, яка передбачає купівлю валюти за вигідним курсом, а також унікальні карткові продукти в чотирьох валютах (гривня, долар США, євро та польський злотий).

Агентство звертає увагу, що АТ «Кредобанк» має високий рівень зовнішньої підтримки акціонера PKO Bank Polski S.A., найбільшого банку Польщі та однієї з найбільших фінансових установ Центральної та Східної Європи.

Другу позицію в рейтингу посів «Райффайзен Банк». За 2022 рік він отримав чистий процентний дохід у сумі 12,829 млрд грн та прибуток 1,547 млрд грн, а за перше півріччя 2023 року прибуток банку після оподаткування перевищив 3,1 млрд грн.

АТ «КОМІНБАНК» (COMINBANK) посів сьому сходинку в рейтингу. У першому півріччі 2023 року він істотно наростив обсяги операцій на вітчизняному ринку банківських послуг. За цей період порівняно з першим півріччям 2022 року прибуток банку зріс на 27,61%, а чистий процентний дохід — на 86,57%. Перше півріччя 2023 року COMINBANK завершив із прибутком після оподаткування 77,7 млн грн. Важливо, що АТ «КОМІНБАНК» підтримував значний запас за нормативами капіталу та був дуже добре забезпечений ліквідністю. Станом на 01.07.2023 року нормативи ліквідності банку мали такі значення: LCRвв — 281,42%, LCRів — 342,32% та NSFR — 179,03%.

Стабільно надійні держбанки

Як і раніше, всі банки з державною часткою, які активно працюють в роздрібному бізнесі, увійшли до групи банків з надійними депозитами. Серед держбанків укотре най успішнішим виявився Приват Банк, постійний учасник рейтингу, що стабільно входить до ТОП-10 банків з надійними депозитами. Минулий 2022 рік ПриватБанк завершив з прибутком в сумі 30,252 млрд грн, а в першому півріччі 2023-го його прибуток сягнув 29,75 млрд грн — це трохи менш як половина загального прибутку вітчизняної банківської системи.

До прибуткової роботи повернувся й Укргазбанк. На 01.07.2023 року частка NPL у його кредитному портфелі становила 27,30%. За даними звітності, яку опубліковано на сайті НБУ, банк завершив перше півріччя 2023 року з чистим процентним доходом 2,66 млрд грн та чистим комісійним доходом 0,645 млрд грн.

Укрексімбанк завершив перше півріччя 2023 року з чистим процентним доходом на рівні 1,597 млрд грн та чистим комісійним доходом 0,55 млрд грн. Чистий прибуток банку після оподаткування за підсумками першого півріччя 2023 року становив 1,976 млрд грн.

Загальна тенденція така, що чотири із чотирьох державних банків показали прибуткову діяльність за підсумками першого півріччя 2023 року. Якщо така тенденція збережеться, то Укргазбанку й Укрексімбанку не буде потрібна докапіталізація від держави. Одна із причин прибуткової роботи державних банків — підвищення рівня процентних ставок, зокрема за депозитними сертифікатами НБУ.

ТОП-19 банків з найвищим рівнем рейтингу надійності депозитів

№ п/п Назва банку Рівень рейтингу депозитів Підсумкова рейтингова оцінка в балах 1 АТ «КРЕДОБАНК» rd.1 (pi) 10,053 2 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» rd.1 (pi) 9,990 3 АТ «УКРСИББАНК» rd.1 (pi) 9,946 4 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» rd.1 (pi) 9,937 5 АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» rd.1 (pi) 9,901 6 АТ «ПРАВЕКС БАНК» rd.1 (pi) 9,812 7 АТ «КОМІНБАНК» rd.1 (pi) 9,809 8 АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» rd.1 (pi) 9,808 9 АБ «УКРГАЗБАНК» rd.1 (pi) 9,544 10 АТ «ОЩАДБАНК» rd.1 (pi) 9,457 11 АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» rd.1 (pi) 9,129 12 АТ «СЕНС БАНК» rd.1 (pi) 8,854 13 АТ «ПОЛТАВА-БАНК» rd.1 (pi) 8,704 14 ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» rd.1 (pi) 8,614 15 АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» rd.1 (pi) 8,606 16 АТ «ЮНЕКС БАНК» rd.1 (pi) 8,603 17 АТ «УКРЕКСІМБАНК» rd.1 (pi) 8,422 18 АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» rd.1 (pi) 8,317 19 АТ «УБРР» rd.1 (pi) 8,000

Джерело: дані Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг»

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Примітка: Оцінку надійності банківських депозитів слід сприймати як думку аналітиків РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) про надійність банківського депозиту. Ця думка не є рекомендацією до придбання банківських послуг або вкладення коштів в конкретні банки. Рейтинг розраховано на основі даних, які агентство вважає достовірними. Диференціацію рейтингової оцінки проведено щодо середніх значень числових чинників, які брали до уваги під час оцінювання. Рівень рейтингу визначається не місцем у таблиці, а рейтинговою оцінкою. У разі розбіжності даних НБУ і даних квартального (річного) звіту банку перевагу надавали квартальним даним НБУ. Рейтинг розраховували за актуальними даними. Однак якщо агентству до 10.09.2023 року включно ставало відомо про будь-які важливі чинники, що впливають на депозити банку, їх враховували під час оцінювання.

Лідери рейтингу соціальної відповідальності

За підсумками першого півріччя 2023 року агентство провело дослідження соціальної відповідальності серед банків. АТ «Кредобанк» очолив рейтинг соціальної відповідальності серед дочірніх банків іноземних банківських груп в Україні. Першу сходинку в рейтингу соціальної відповідальності серед українських банків з недержавною часткою посів АТ « КОМІНБАНК» (COMINBANK). Лідером рейтингу соціальної відповідальності серед банків за участю українського капіталу (крім державних) став ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Андрій НІКІТІН,

директор Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» (Україна)