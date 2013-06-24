У фінальний місяць свого 155-го театрального сезону Національна опера України підготувала чимало цікавих подій. В липні 2023 року на шанувальників класичного балетного та оперного мистецтва окрім традиційних вистав з поточного репертуару колективу чекає ще два Гала-концерти з нагоди завершення сезону.

Нагадаємо, що вистави театру відбуватимуться в денний час: у п’ятницю (початок о 17:00), а суботу та неділю о 15:00.

1 липня (субота) о 15:00 — перлина українського оперного мистецтва«Наталка Полтавка» Миколи Лисенка — сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. Музична редакція Мирослава Скорика.Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка.Опера Миколи Лисенка «Наталка Полтавка» належить до визначних творів української музичної культури. Композитора привабив сюжет «Наталки Полтавки» Івана Котляревського щирим розкриттям життя простого народу, реалістичним відображенням народного побуту. Але навіть в класичні твори час вносить свої корегування - так у виставу зайшов відомий мем про паляницю…

У ролях: Наталія Николаїшин (Наталка Полтавка), Сергій Скочеляс (Петро), Анжеліна Швачка (Горпина Терпелиха), Богдан Тарас (Виборний Макогоненко), Руслан Танський (Возний Тетерваковський), Петро Приймак (Микола, далекий родич Терпилихи).

2 липня (неділя) о 15:00 — витончено-романтичний балет «Жизель» Адольфа Адана.

За сюжетом твору, граф Альберт закохався в просту селянську дівчину Жізель. Однак він вже заручений зі заможною аристократкою Батильдою, тож змушений удавати з себе селянина.

Дівчину також кохає лісник Ганс, який розкриває їй правду про графа. Не витримавши жахливої зради коханого, Жізель божеволіє і помирає. Альберт не може її забути, тож він таємно відвідує цвинтар. Там його чекає остання зустріч з духом коханої, що рятує його від смерті.

Вистава була вперше представлена ще у 1841 році та не втрачає своєї популярності й в наш час. У ролях: Юлія Кулик (Жізель), Олександр Омельченко (Альберт), Руслан Авраменко (Ганс), Олеся Воротнюк (Батільда) та ін

7 липня(п’ятниця) о 17:00 —балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот».

Друге століття живе на сцені цей веселий, яскравий спектакль. Попри простому лібрето, що досить умовно передає сюжет геніального твору Мігеля Сервантеса, балет користується незмінним успіхом у публіки, легко підкорюючи глядачів різних поколінь.Секрет цього успіху — у мелодичній темпераментній музиці Людвіга Мінкуса та у яскравих надзвичайно колоритних персонажах. Не даремно цю виставу часто називають справжнім святом танцю.

Головні партії виконують:Тетяна Льозова (Кітрі), Ярослав Ткачук (Базиль), Ольга Киф’як-фон-Крамер (Вулична танцівниця), Сергій Литвиненко (Дон Кіхот), Микита Кайгородов (Санчо Панса), Олеся Воротнюк (Мерседес) та ін.

8 липня (субота) о 15:00 — комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник». Виставаналежить до найвідоміших у своєму жанрі й ось уже понад двісті років залишається не тільки у поточному репертуарі світового оперного мистецтва, а й користується незмінною прихильністю слухачів. Її герої потрапляють у досить химерні ситуації, окреслені дотепним сюжетом лібрето, створеного за мотивами безсмертної французького драматурга П’єра Бомарше...В осучасненій версії Анатолія Солов’яненка постановка «поза простором та поза часом» одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста. У ролях: Олександр Киреєв (Фігаро), Дмитро Іванченко (Граф Альмавіва), Ольга Фомічова (Розіна), Сергій Ковнір (Дон Базіліо), Дмитро Агеєв (Бартоло), Ірина Петрова (Берта) та ін.

9 липня (неділя) о 15:00 - одна із найяскравіших балетних вистав театру - балет «Віденський вальс» на музику видатної австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа, які подарували світу неповторні мелодії вальсу, якими вже майже 200 років насолоджується весь світ.

«Віденський вальс» - це перший авторський багатоактний балет Аніко Рехвіашвілі, створений знаною хореографкою ще у 2001 році. Навіть через 22 роки вистава залишається однією з найулюбленіших у глядачів.

У головних ролях глядачі побачать: Катерину Алаєву (Анель, наречена Франца), Ольгу Кіф’як-фон-Крамер (Карла, знаменита балерина), Сергія Кривоконя (Граф Кайзерлінг, шанувальник Карли), Олександра Скулкіна (Франц, композитор), Артема Кадуріна (Кондитер) та ін.

14 липня(п’ятниця) о 17:00 —вечір одноактних балетів

- «Доктор Фауст» в постановці Віктора Іщука у виконанні: Івана Авдієвського (Фауст), Микити Кайгородова (Мефістофель), Інни Бузило (Гретхен), Юлії Кулик (Німфа)

- «Болеро» Моріса Равеля у виконанні: Миргарити Альнах (Дівчина в білому), Євгена Логвиненка (Юнак), Райси Бетанкоурт (Дама у чорному).

15 липня (субота) та 16 липня (неділя) о 15:00 — Гала-концерт з нагоди завершення 155-го театрального сезону за участи провідних солістів, хору та оркестру Національної опери України.

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру.

Квитки на вистави (459 місць) надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна виключно онлайн.

Національна опера України гарантує піднесений настрій за будь-яких обставин!

До зустрічі в новому 156-му сезоні!