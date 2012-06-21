Цього року лише 5 учасників ЗНО отримали 200 балів за тест з української мови та літератури. Про це сьогодні під час прес-конференціі повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій, передає кореспондент УНН.
Минулого року, за його словами, 66 учасників ЗНО отримали 200 балів з цього тесту.
«Йдеться лише про невелику групу учасників, які набирають 200 балів. Це не той показник, за яким можна казати, що за рахунок зменшення 200 бальників у нас є гірший результат», — сказав він.
В.Карандій також наголосив на тому, що рівень складності тестів з української мови та літератури лишився майже на рівні 2016 року.
«Показник складності цього тесту і минулорічного по всім завданням різниться всього на 1 відсоток. Фактично тести цього і минулого року між собою є рівнозначні», — сказав він.
У той же час збільшилась кількість 200-бальників з математики (115 —цього року, минулого — 47) історії Украіни (30 — цього року, 22 — минулого), біології (34 — цього року, 17 — минулого) та хімії (40 —- цього року, 27 — минулого).