За попередніми даними, цього року зовнішнє незалежне оцінювання з української мови на максимальну кількість балів склало 0,002% осіб із 230 тисяч 53 учасників.
Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
«З української мови 200 балів отримали 0,002% від загальної кількості абітурієнтів. За попередньою статистикою, у ЗНО з української мови взяли участь 230 тисяч 53 особи», — повідомили в УЦОЯО.
У центрі також зазначили, що в ЗНО з історії взяли участь 182 тисячі 221 особа, з них 200 балів отримали 0,02%.
«Максимальну кількість балів з математики отримали — 0,13% від загальної кількості, з англійської мови — 0,05%, з біології — 0,05%», — додали в УЦОЯО.
23 травня відбулося перше тестування основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання — з української мови і літератури. Зазначимо, результати ЗНО з трьох предметів — українська мова та література, математика або історія України, а також один навчальний предмет за вибором випускника — зараховуються як результати державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти.