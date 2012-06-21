Президент Петро Порошенко не дозволить дестабілізувати ситуацію в країні. Про це глава держави заявив під час зустрічі з трудовим колективом Харківського тракторного заводу, де він перебував у межах робочої поїздки в область. «Хтось дуже хоче розхитати човен, комусь дуже хочеться з прапорами походити проспектами, вигукуючи «Геть!», бо працювати не вміють, але закликають до дестабілізації ситуації в державі», — наголосив Президент. За його словами, об’єднавшись, українці робитимуть усе для того, «щоб реформувати державу, робити її заможнішою, збільшувати потужність виробництва, вийти на дуже важливі результати реформ».
Петро Порошенко розповів трудовому колективу підприємства, що в січні Україна вдвічі збільшила збір податків порівняно із січнем 2016 року — до 68 мільярдів гривень з 30 мільярдів, що, на його думку, є свідченням детінізації економіки, повідомляє УНІАН. «Те, що раніше йшло на фінансування тіньових оборотів, нині заведено в бюджет і працює на розвиток і соціальний захист людей», — уточнив глава держави.
Він закликав український банківський сектор відновити кредитування виробництва, а не фінансувати спекулятивні операції. «Ми скоротили інфляцію, зростають резерви НБУ, наводять лад у банківській системі, і зараз я ставлю завдання відновити кредитування виробництва», — заявив Петро Порошенко. За його словами, гроші мають іти не на спекулятивні операції, а на підтримку товаровиробника. Раніше Прем’єр-міністр Володимир Гройсман також закликав керівництво НБУ і українських банків виробити програми підтримки української промисловості, а також малого й середнього бізнесу.
Під час зустрічі на Харківському тракторному заводі Петро Порошенко пообіцяв його працівникам, що Європарламент найближчим часом проголосує за надання Україні безвізового режиму й розповів, що процес ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС перебуває на завершальному етапі. «Рада ЄС дала зелене світло останньому етапу безвізового режиму для України, і ми чекаємо найближчим часом голосування в Європарламенті, який підтримає наші європейські прагнення», — оптимістично заявив Президент.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»