Лісівники Полтавщини в першому півріччі відновили понад 1200 гектарів лісу. За цей час площа нових лісів у краї зросла майже на 270 гектарів. На підприємствах заготовили 128,8 тисячі кубометрів ліквідної деревини, з них 55,2 тисячі кубометрів — ділової. 81,4% усієї заготівлі за звітний період підприємства реалізували на внутрішній ринок. За реалізовану продукцію виручили майже 118 мільйонів гривень. Про це повідомила заступник начальника Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства Олена Кійко.
За її словами, на ведення лісового й мисливського господарства у першому півріччі підприємства спрямували майже 105 мільйонів гривень, податків до бюджетів усіх рівнів сплатили близько 52 мільйони. За звітний період з одного кубометра переробленої деревини було виготовлено продукції на 1,2 тисячі гривень. Це на 15% більше, ніж за відповідний період минулого року. Зросла у лісових господарствах Полтавщини і середня заробітна плата.