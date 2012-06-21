Посадовець дозволив вирубати 9 тисяч дерев у природно-заповідному фонді. Прокуратура Луганської області повідомила про підозру головному лісничому державного підприємства «Кремінське лісомисливське господарство» за ст. 246 КК України (незаконна вирубка лісу) та ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень). За даними слідства, протягом 2015—2016 років посадовець підписав і видав дозвільні документи щодо можливості незаконного вирубування 9 тисяч дерев сосни у природно-заповідному фонді. Протиправні дії службової особи завдали державі збитків на суму понад 11 мільйонів гривень. Чи були дії посадовця навмисними, ще належить довести в суді.
В області необхідно посилити боротьбу з чорними лісорубами. Про це заявив голова облдержадміністрації Сергій Гайдай під час наради з протидії незаконному вирубуванню лісу в державному фонді Луганщини. Він закликав «збільшити кількість рейдів у лісах і тісніше співпрацювати в цьому питанні із суміжними структурними підрозділами».
На нараді йшлося, що деякі рішення уряду, які передбачають обов’язковий електронний облік деревини, дадуть змогу правоохоронним органам та громадськості проводити рейди та виявляти чорних лісорубів.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»