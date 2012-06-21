Зловмисника викрили співробітники СБУ та прокуратури. Оперативники встановили, що майстер лісу запропонував групі місцевих мешканців заробити на збуті лісоматеріалу, особисто завозив рубачів на територію лісництва, супроводжував та інструктував їх, де і які дерева рубати. При цьому він не оформляв жодних дозвільних документів, а кошти від незаконного збуту деревини просто клав у кишеню. Таким чином, вони за кілька місяців знищили близько 600 дерев у Старобільському лісництві.
Як повідомляє прес-служба Управління СБУ в Луганській області, у результаті браконьєрських дій знищено сотні 50-річних дубів та ясенів. Старобільському лісництву завдано збитків на суму понад 800 тисяч гривень.
Колишньому ліснику інкримінується вчинення злочинів, передбачених чотирма статтями Кримінального кодексу України, зокрема у сфері службової діяльності, проти власності та проти довкілля. У червні цього року обвинувальні матеріали скеровано до суду.