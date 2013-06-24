Лісокористувачі працюватимуть за схваленими Урядом правилами лісовпорядкування. Цей порядок Кабінет Міністрів України затвердив на своєму засіданні. Документ розроблений на виконання Закону України від 20 червня 2022 р. №2321-ІХ про збереження лісів. Про це повідомляє Урядовий портал.
Завдяки документу, в Україні діятимуть єдині правила для впорядкування лісів усіх форм власності, незалежно від їх площі, на самозалісених ділянках, усіх полезахисних лісових смугах, розташованих на землях сільськогосподарського призначення.
«Цим рішенням Уряд продовжує робити кроки в напрямку сталого лісокористування та впровадження кращих європейських практик у лісове господарство. Правила лісовпорядкування дозволять планувати заходи зі створення лісових насаджень з близькою до природних лісів структурою. Крім того, сучасне планування управління лісами допоможе зберегти рідкісні види флори та фауни, степові та лучні ділянки, заповідні території, зменшити суцільні рубки, збільшити частку лісів, що відновлюватимуться природним шляхом, де це можливо», - прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
Порядок передбачає:
- постійне оновлення інформації про ліси, адже матеріали лісовпорядкування розроблятимуться в електронному вигляді й будуть вноситись в єдину електронну таксаційну і картографічну базу даних;
- залучення громадськості до підготовки процедури лісовпорядкування на різних етапах її здійснення;
- врахування оцінки впливу на довкілля при плануванні процедури лісовпорядкування;
- Щоб спонукати приватних власників самозалісених ділянок до відтворення лісів, у документі окреслена можливість спрощеної процедури здійснення лісовпорядкування один раз на 20 років.
Правила лісовпорядкування передбачають обов’язковий збір та упорядкування інформації про:
- території екологічної мережі, які мають особливу цінність для захисту довкілля;
- місцезнаходження видів флори та фауни і їхніх природних середовищ існування, які охороняються відповідно до Бернської конвенції;
- праліси, квазіпраліси та природних лісів;
- типових та унікальних природних комплексів, місць зростання й поселення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу занесених до регіональних (обласних) переліків.
Це дасть змогу забезпечити як збереження окремих видів рослинного і тваринного світу, так і біорізноманіття в цілому.