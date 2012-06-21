Державне підприємство Антонов уклало домовленості з партнерами з Королівства Саудівської Аравії щодо постачання складових, організацію коопераційного виробництва та навчання технічного персоналу для реалізації фінальної частини програми Ан-132.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби концерну Укроборонпром (в склад якого входить Антонов) щодо підсумків міжнародної виставки Dubai Airshow 2017.
Ан-132D є першим літаком Антонова без російських комплектуючих.
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Домовленості щодо складових, організацію коопераційного виробництва та навчання технічного персоналу для реалізації фінальної частини програми Ан-132 укладено з партнерами з Королівства Саудівської Аравії.
Наступним літаком, який буде створений у тісній міжнародній кооперації, стане модернізований Ан-70 – завдяки досягнутим під час виставки домовленостям він отримає нову авіоніку та позбавиться російських деталей.
«Про відповідну готовність взяти участь у модернізації літака заявили компанії з Королівства Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів та Туреччини», – повідомили в Укроборонпромі.
Як раніше повідомляв «Урядовий кур’єр» американці вирішили інвестувати 150 мільйонів доларів у виробництво Ан-74 в Україні. Інвестором виступила компанія Oriole Capital Group.