Під час тренувального польоту в морській економічній зоні України (район Одеського газового родовища) з раніше захоплених Російською Федерацією бурових вишок зі стрілецької зброї обстріляли транспортний літак Військово-Морських сил Збройних сил. Про це повідомив Президента Петра Порошенка міністр оборони генерал армії України Степан Полторак. А на сторінці у Facebook він написав, що в результаті обстрілу Ан-26 було пошкоджено, однак він продовжив виконувати польотне завдання. Пілоти не постраждали.
За даними міністра, екіпаж виявив і зафіксував роботу радіолокаційної станції РФ в активному режимі, що зазвичай використовують для наведення ракет систем протиповітряної оборони. Коли літальний апарат повернувся на аеродром, під час його зовнішнього огляду було виявлено трисантиметровий кульовий отвір — це наслідки обстрілу літака зі стрілецької зброї. Того самого дня Росія передала українському військовому аташе військово-дипломатичну ноту. Офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков заявив, що у цій ноті «дії українського літака розцінюють як провокаційні». Там заявляють, що наш літак двічі облетів бурові вишки «Таврида» і «Крим-1» на гранично низькій висоті, що такі маневри створюють загрозу для персоналу та обладнання.
Попри такі недолугі аргументи, факт обстрілу належить до компетенції Міжнародного кримінального суду. Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. За його словами, вилучена куля є доказом гібридної військової агресії Росії після анексії Криму.
Військова прокуратура Південного регіону України вже розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу українського літака.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»