В аеропорту «Херсон» відбулась урочиста здача в експлуатацію руліжної доріжки А1. Це означає завершення чергового етапу робіт із реконструкції аеропорту, розпочатої ще в листопаді 2015 року на замовлення комунальної установи з капітального будівництва та експлуатації Херсонської облради. Керівники області та аеропорту оглянули реконструйовану доріжку, а також зустріли літак, який зайшов першим. Голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв зазначив, що вже розпочато роботи з реконструкції перону, яку планують завершити цього року.
Аеропорт, послугами якого на сьогодні скористалися понад 200 тисяч пасажирів, — це розвиток інфраструктури та можливість залучити туристів на Херсонщину, інвестиції та 100 мільйонів гривень податків, які надійдуть до бюджету. Як зазначив директор аеропорту Юрій Рожков, вже в березні наступного року буде відновлено регулярні рейси Херсон—Київ, що дасть змогу комфортно дістатися будь-якої точки світу. Загальна вартість проекту реконструкції інфраструктури аеропорту становить 98 мільйонів гривень, яку надано з державного фонду регіонального розвитку, 10% з яких профінансовано з обласного бюджету. Проектом передбачено будівництво двох руліжних доріжок, реконструкцію перону та дренажної системи, що дасть змогу приймати літаки на ночівлю.