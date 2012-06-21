Пекін став третім після Вашингтона і Лондона, кому вдалося здійснити запуск безпілотного апарату на сонячних батареях на таку висоту.
Китайська академія аерокосмічних наук і технологій розробила новий тип безпілотного літального апарату, оснащеного сонячними батареями. Безпілотник, який отримав назву «Цайхун» («Веселка»), успішно здійснив перший політ на висоту
Про успішний політ повідомило центральне телебачення Китаю CCTV.
Апарат можна використовувати як у військових, так і в цивільних цілях, включаючи попередження про стихійні лиха і спостереження за морськими акваторіями. Безпілотник можна застосовувати в рятувальних та антитерористичних операціях. Завдяки встановленим сонячним батареям він здатний перебувати в повітрі протягом 40-50 годин, та має діапазон польоту 10000-
ДОВІДКА «УК»
Перший випробувальний політ «Цайхун» здійснив 31 серпня 2015 року в провінції Ганьсу. Тоді газета People's Daily повідомляла, що розмах крила апарату становить