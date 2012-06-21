Вивчивши переваги комарів, вчені дізналися, людей з якою групою крові комарі вибирають найчастіше, та інші фактори, які притягують комах.
Про це повідомляють fakty.ua.
Вивчаючи комарів і їх потяг до людської крові, вчені прийшли до висновку, що найчастіше від укусів комах страждають люди з першою групою крові (O). За словами дослідників, комарі в два рази частіше вважають за краще сідати на шкіру людей з першою групою крові, ніж на шкіру тих, хто має інші групи.
А ось найрідше комахи-кровопивці кусають людей з третьою групою крові. Тому вони не так часто піддаються атакам комарів.
Під час дослідження, фахівці встановили, що крім групи крові, є й інші причини, які збільшують небезпеку бути покусаними комарами. Серед факторів, які впливають на це –хімічні речовини на шкірі або одязі, що виділяють різноманітні запахи. Від цих запахів часто залежить, чи будуть комахи вас кусати або навпаки полетять подалі. Дослідники також виявили, що кровопивців привертає запах поту і виділення вуглекислого газу.
Ще одне недавнє дослідження показало, що комарів часто привертає запах пива. У той же час, просто нанесений на шкіру спирт, не викликав інтересу у комах, але і не відлякував їх.
Загалом комарів привертають бактерії. Швидше навіть запах, який вони залишають на нашій шкірі. А враховуючи, що найбільше цих мікроорганізмів накопичується на ногах – в районі щиколотки і стопи – саме в цих зонах розташований «стіл харчування» для комарів.