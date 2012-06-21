Літо закінчується, а це означає, що настала пора змінювати свій раціон. Ваш організм вимагає продуктів, які забезпечать його необхідною кількістю вітамінів.
Медики розповіли, які вітаміни потрібно вживати в першу чергу, щоб бути здоровими та бадьорими в осінню пору.
Вітамін B12
Він відповідає за серцево-судинну систему. Щоб не було втоми, стрибків тиску, сухості шкіри та її завчасного старіння необхідно вживати продукти, багаті на вітамін B12: соя, креветки, сир, молоко, кефір та яйця. Крім того, B12 сприяє виробленню вітаміну A, який відповідає за обмін речовин.
Вітамін B6
Якщо хочете мати здорову шкіру та волосся, зміцнити імунітет і потурбуватися про нервову систему – вживайте продукти, багаті на цей вітамін. Крім того, він допоможе не стати жертвою осінньої депресії та пережити зміну пори року. Для цього вживайте якомога більше селери, брюссельської капусти, дині, бананів, фундука, арахісу, бобових, часнику, тунця та курки.
Вітамін C
Він відповідає за зміцнення імунітету та боротьбу з наявними хворобами. Також вітамін С безпосередньо впливає на емоційний стан. Щоб не хворіти їжте броколі, кабачки, апельсини, лимони, яблука та квашену капусту.
Вітамін D
Цей вітамін відповідає за гарний настрій. Не дивно, що MONATIK присвятив йому цілу композицію. Також він протистоїть депресії, які, власне, найчастіше нас переслідують восени та навесні. Щоб бути завжди на висоті та з хорошим настроєм вживайте більше грибів і жирної риби. Також можна навідуватися до солярію.