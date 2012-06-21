Литовський Сейм ухвалив резолюцію на підтримку України, в якій пропонує розширити санкції проти Росії після захоплення українських суден і моряків у районі Керченської протоки.
Про це повідомляється на сайті парламенту.
"Прийнята резолюція рішуче засуджує військову агресію проти України з боку Російської Федерації та агресивні односторонні дії, які є грубим порушенням двосторонніх і багатосторонніх угод і міжнародного права, що загрожують всьому регіону і європейській безпеці, і закликає до негайних дій", - йдеться в повідомленні.
У резолюції наголошується, що Росія перейшла "червоні лінії", напавши на українські судна в районі Керченської протоки: "Сейм Литви закликає до радикальної зміни стратегії Заходу щодо стримування російської агресії, переходу до конкретних дій, які має зробити Росія, і, якщо вони не будуть реалізовані, до введення набагато ефективніших і більш широких санкцій".
Водночас пропонується висунути кілька умов і вимог до Росії: контроль над Керченською протокою має перейти до ООН; окуповані Росією території України - передані під управління миротворчої місії ООН; всі захоплені українські громадяни - як політичні в'язні, так і військовополонені - мають бути звільнені.
"Якщо Росія не виконає ці вимоги найближчим часом або накладе вето на ці рішення, пропонується ввести всеосяжні санкції, в тому числі на російський газовий, нафтовий і фінансовий сектори, включаючи виключення із системи SWIFT", - йдеться в резолюції.
Сейм підтримує присутність НАТО в Чорному морі, закликає держави-члени ЄС і НАТО розширювати і поглиблювати співробітництво з Україною, сприяти зміцненню її обороноздатності, здійснення реформ для того, щоб до 2027 року Україна була належним чином підготовлена до запуску в ЄС переговорів про приєднання.
У документі, прийнятому Сеймом, міститься звернення до держав-членів ЄС і НАТО, а також ООН, ОБСЄ, Ради Європи і парламентських зборів вжити всіх заходів для забезпечення того, щоб Росія поклала край агресії проти України, припинила мілітаризацію Приазов'я, а територіальна цілісність України була відновлена.
Раніше Литва запровадила національні санкції проти 20 людей, причетних до нападу на українських моряків у районі Керченської протоки.
25 листопада російські військові в результаті збройної агресії біля Керченської протоки захопили три українських судна і 24 моряків.