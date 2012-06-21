У цьому місті, де триває ліквідація наслідків тривалих обстрілів з позицій проросійських незаконних збройних формувань «ДНР», побувала представницька делегація Литовської Республіки. Як розповів міністр закордонних справ цієї країни Лінас Лінкявічус, мета візиту — вивчити результати російської агресії на Донбасі, щоб потім на конкретних прикладах розповісти про них європейцям у Мюнхені на засіданні з питань безпеки у Європі. І враження від перебування у потерпілому місті однозначні.
«Побачив на власні очі свідчення порушень мінських угод підтримуваних Росією сепаратистів. Тож санкції проти агресора мають залишатися», — зробив невдовзі після вивчення ситуації лаконічний висновок керівник литовської делегації.
Побувавши у потерпілих від нещодавніх обстрілів кварталах і поспілкувавшись із місцевими жителями, гості з Литви підтвердили готовність надати місту фінансову допомогу обсягом 80 тисяч євро. Половину цієї суми вже переведено через Міжнародний Червоний Хрест на придбання медикаментів для жителів Авдіївки. Решту використають для закупівлі генераторів і будівельних матеріалів. Така допомога дуже своєчасна, оскільки в місті, що поступово оговтується, ремонтні бригади усувають завдані артилерією бойовиків ушкодження — досі вдалося відновити півтори сотні будинків.
«Ми ремонтуємо не тільки те, що російські найманці зруйнувати за останній тиждень, а всі ті понад 800 об’єктів, пошкоджені в місті з початку російської агресії», — уточнив голова Донецької облдержадміністрації — керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
Тим часом до Авдіївки поступово почали повертатися люди, які тимчасово виїхали звідси під час найпотужніших обстрілів. Про це міську владу повідомили вже понад три десятки осіб. Щоправда, деяким місцевим жителям поки що нікуди повертатися, адже попередньо в аварійному порядку було закрито 148 пошкоджених будинків, що потребують ремонту.