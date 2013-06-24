Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте під час зустрічі в Києві обговорили зміцнення оборонних можливостей України, зокрема посилення протиповітряної оборони. Також ішлося про формулу миру Президента Володимира Зеленського, якій Литва висловила повну підтримку.

У фокусі розмови урядовців двох країн була енергетична безпека, відновлення справедливості, конфіскація заморожених російських активів.

За словами глави українського уряду, ще одним блоком питань, який порушували під час зустрічі, було сприяння євроатлантичній та європейській інтеграції України. «В обох напрямах маємо повну підтримку литовського уряду», — резюмував Денис Шмигаль.

За підсумками зустрічі двох прем’єр-міністрів підписано спільну заяву, в якій зокрема підкреслено важливість створення спеціального трибуналу, що має засудити винних у війні та злочинах проти України. Також підписано угоду про технічне та фінансове співробітництво, яка передбачає спрощення реалізації проєктів допомоги Україні від Литви, зокрема в частині постачання різного обладнання, передачі технологій, упровадження реформ на шляху України до Європейського Союзу.

«Від початку повномасштабного вторгнення росії Литва надала Україні допомогу на понад 1 мільярд євро. За останні місяці ми отримали броньовані машини, амуніцію, радіолокаційне обладнання, морські радари. У листопаді Литва передала дві пускові установки системи ППО NASAMS. Вони вже на бойовому чергуванні», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України висловив вдячність за позитивний розгляд звернення щодо надання Україні засобів РЕБ литовського виробництва для протидії російським безпілотникам.

Литва закладає основу для довгострокової військової підтримки України. За словами Інгріди Шимоніте, її держава планує затвердити трирічний план військової та іншої допомоги Україні, в яку входитимуть лікування й реабілітація, навчання військових, проведення гуманітарного й військового розмінування та ремонт військової техніки, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.