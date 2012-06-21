Надходження п’яти мільярдів євро інвестицій в українську економіку на рік здатне забезпечити їй зростання на рівні 6—8% річних. Про це учора під час прес-брифінгу щодо презентації спільної українсько-литовської ініціативи під назвою «Новий європейський інвестиційний план для України та інших країн Східного партнерства» (так званий План Маршалла для України) заявив екс-прем’єр Литовської Республіки, співавтор цього плану Андрюс Кубілюс. І додав, що за ініціативою литовських колег такі обсяги фінансування взяті у розрахунок плану, а сама ініціатива заснована на досвіді Литви в проведенні реформ у 1990-х роках.
За його словами, ЄС зробив багато для України: запрацював безвізовий режим та Угода про асоціацію, але зараз стоїть питання, як далі розвиватимуться українсько-європейські відносини. План Маршалла — це інструмент, який повинен продемонструвати українському суспільству підтримку європейських партнерів.
Як підкреслив перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку та торгівлі України Степан Кубів, Європейський Союз та західні донори в 2014—2017 роках дуже допомогли Україні в плані макроекономічної стабілізації, що дало змогу почати відновлення економіки. Урядовець нагадав, як повоєнна Європа здійснила економічний прорив, використавши кошти міжнародної підтримки. І пояснив, що План Маршалла — це план інвестицій у реальний сектор: інфраструктуру, агробізнес, кредитні інструменти для малого та середнього бізнесу. Він розрахований на 10 років.
А народний депутат Ганна Гопко в свою чергу зазначила, що вже запрацювала робоча група, яка складається з представників уряду та парламенту. Її завдання — спільно з литовською стороною до 25 вересня напрацювати конкретні кроки та заходи інвестиційного плану, які будуть представлені на саміті «Східного партнерства» в листопаді 2017 року.
ДОВІДКА «УК»
«План Маршалла для України» є ініціативою Литовської Республіки для допомоги Україні на 2017—2020 роки, яка передбачає серед іншого план економічної, фінансово-інвестиційної підтримки, включаючи послідовне посилення стратегічного діалогу Україна — країни Заходу для забезпечення євроінтеграції України. Ця ініціатива — інвестиції в реальний сектор економіки України, а також підтримка реформ, спрямованих на економічне зростання України.
Наталя ПИСАНА
для «Урядового кур’єра»