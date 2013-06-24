Литва виділить 6 млн євро на розвиток української системи реабілітації. Про це повідомила канцлер Уряду Литви Гедре Бальчітіте під час онлайн-зустрічі з Міністром охорони здоровʼя України Віктором Ляшком, передає Урядовий портал.

«Ми багато говоримо про політику героїв як частину майбутньої Української доктрини. Про те, якою має бути система реабілітації, аби забезпечити реалізацію цієї політики. Наша система реабілітації у сфері охорони здоровʼя має стати найсильнішою в Європі. Дякую всім нашим міжнародним партнерам, які долучаються до її розбудови. Дякую Литві за підтримку та бажання допомогти тим, хто постраждав від війни», – підкреслив Віктор Ляшко.

Під час зустрічі канцлер Уряду Литви Гедре Бальчітіте повідомила про готовність надати допомогу в сумі 6 млн євро для якнайшвидшого збільшення потужностей системи реабілітації, аби ще більше людей, які потребують реабілітаційної допомоги, могли її отримати. Йдеться про участь у будівництві реабілітаційного центру або відділення. Також частина коштів може бути спрямована на розвиток кадрового потенціалу в сфері реабілітації та послуг психологічної реабілітації, потреба в якій також постійно зростає.

Міністр розповів, що в Україні вже сформована стратегія розвитку реабілітації в сфері охорони здоровʼя. За основу був взятий досвід Ізраїлю – країни, яка фактично живе у стані війни. Для того, аби покрити потребу у наданні реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я для військових та цивільних громадян, Україні потрібно близько 7800 ліжок. Трохи більше ніж 5000 ліжок будуть функціонувати у реабілітаційних відділеннях в кластерних лікарнях по всій Україні, близько 1500 забезпечать 6 спеціалізованих реабілітаційних медзакладів національного рівня та ще близько 1000 ліжок – 5 реабілітаційних центрів, які запустить Міністерство оборони України.

Учасники зустрічі погодили подальший алгоритм дій щодо вибору обʼєкта інвестування серед тих, що визначені МОЗ пріоритетними, зважаючи на стратегію розвитку реабілітаційної складової системи охорони здоровʼя України.

Нагадаємо, з початку року послуги з амбулаторної реабілітації отримали понад 75 тисяч пацієнтів. Водночас стаціонарне відновлення пройшли понад 66 тисяч людей. Серед лідерів напряму — Дніпропетровська та Львівська області, а також місто Київ.