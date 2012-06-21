Литовський уряд вирішив полегшити працевлаштування деяких фахівців з третіх країн і сподівається залучити таких працівників з України, повідомив прем’єр-міністр Саулюс Скверняліс.
«Якщо дивитися на статистику останніх років, то люди тих професій, про які ми говоримо, приїжджають з України. Я вважаю, що ми бачимо той же процес у сусідній Польщі. Там ситуація більш ліберальна. За нашими даними, кілька десятків тисяч українців, які успішно інтегрувалися в трудовий ринок, створюють додану вартість і дозволяють бізнесу розвиватися», – заявив прем’єр в інтерв’ю радіостанції Ziniu radijas.
За його словами, уряд, полегшуючи працевлаштування іноземних фахівців, створив достатні запобіжники для того, щоб не постраждало зростання зарплат місцевих жителів. Литовський уряд схвалив список професій для полегшеного порядку працевлаштування фахівців деяких сфер з-за кордону, зокрема, програмістів, фахівців у сфері інформаційних технологій, інженерів різних сфер, техніків. Ці положення будуть діяти стосовно приїжджих не з країн Євросоюзу. Всередині самої спільноти всі її громадяни можуть працювати в іншій країні без дозволу.