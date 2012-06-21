Громадянин Китаю намагався провезти через Запоріжжя в Україну незаконні медичні препарати на 790 тисяч гривень. Цей факт виявили запорізькі митники спільно із прикордонниками міжнародного аеропорту «Запоріжжя». Пігулки іноземець навіть не приховував. У нього було виявлено 988 пакунків препарату Bicyclol Tablets. При цьому дозвільних документів та медичних довідок у нього не було.
За даними фахівців запорізької митниці, громадянин Китаю порушив порядок проходження митного контролю у відповідних зонах (коридорах). Медикаменти вилучені. За цим фактом запорізька митниця завела проти нього справу про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України.
Санкція цієї статті передбачає накладення на порушника штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів правопорушення.