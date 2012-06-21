З 18 лютого один із входів метро «Лівобережна» буде перекрито через початок ремонту до Євробачення. Про це повідомив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський в ефірі «5 каналу», передає УНН.
«Цьому рокуу нас додаткове навантаження. Ми повинні провести ремонт станції «Лівобережна», вже 18 числа ми повинні будемо перекрити один із входів, щоб встигнути до Євробачення привести станцію до ладу, щоб туристи бачили, наскільки красивий у нас метрополітен, щоб комфортно доїхати на Євробачення», — зазначив В.Брагінський.
Крім того, радник начальника КП «Київський метрополітен» Наталія Макогон додала, що окрім внутрішнього оздоблення, буде проведено низку внутрішніх робіт для забезпечення безпеки пасажирів.
«Ми в рамках цих робіт робимо акцент на наших внутрішніх роботах. Це всі наші системи електропостачання, всі наші системи сигналізації, тобто ті роботи, які не бачать пасажири, але вони надважливі, щоб ця станція функціонувала», — додала радник.