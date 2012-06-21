Колишній наставник київського «Динамо» Валерій Лобановський увійшов до топ-5 кращих тренерів Європи, повідомляє сайт Європейського футбольного союзу, який опублікував рейтинг найбільш успішних тренерів за всю історію за підсумками перших ста матчів у єврокубках. Легендарний український наставник у перших ста матчах в єврокубках здобув 56 перемог, 23 матчі зіграв унічию і 21 програв. За цим показником Валерій Васильович обійшов таких фахівців, як Джованні Трапаттоні, Фабіо Капелло, Свена-Йорана Ерікссона, Жозе Моуріньо і Карло Анчелотті. Очолив список тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола, який зумів обійти голландця Луї ван Гаала. Попри те, що Гвардіола вилетів вже в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і вперше в тренерській кар’єрі не дійшов до півфіналу турніру, йому підкорився інший рекорд. В активі менеджера «городян» 61 перемога і 23 нічиї у 100 матчах, у нідерландського фахівця — 61 перемога, 22 нічиїх та 17 поразок. У списку також є іспанець Рафаель Бенітес і німець Юпп Хайнкес.
До речі, вчора виповнилося сорок років одній з найяскравіших перемог «Динамо» Лобановського. 16 березня 1977 року в Києві відбувся матч у відповідь 1/4 фінала Кубка чемпіонів, у якому кияни перемогли мюнхенську «Баварію» з рахунком — 2:0. Попри мінімальну поразку в першому матчі, динамівці вийшли до півфіналу турніру. Де, щоправда, поступилися іншій німецькій команді — менхенгладбахській «Борусії».
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»