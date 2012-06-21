Популярне видання SecondsOut назвало найкращим тренером сезону, що завершився в боксі, Анатолія Ломаченка. У такий спосіб відзначена величезна заслуга цього видатного наставника, чий син і вихованець Василь Ломаченко став чемпіоном світу у двох вагових категоріях, досягнувши вищих титулів за рекордні в історії сім боїв. Характеризуючи свого обранця, SecondsOut зокрема зазначає: «Навчання і важка робота — його ключ до успіху. Хоч який ти талановитий, нічого не досягнеш без уваги і відданості справі. Типовий тренувальний день Анатолія Ломаченка починається з восьмої години ранку, коли його боксери шикуються в шеренгу. Одна хвилина запізнення — двадцять віджимань. Навіть між тренуваннями він спілкується зі своїми підопічними. А його життєве кредо — ти можеш це зробити!»
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»