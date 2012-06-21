Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко у своєму наступному поєдинку зустрінеться з володарем поясів WBA і IBO у другій найлегшій вазі кубинцем Гільєрмо Рігондо, повідомляє Вoxingtalk.
За інформацією джерела, бій повинен відбутися 9 грудня в Нью-Йорку на знаменитій арені Медісон Сквер Гарден. Промоутерська компанія Top Rank, яка представляє інтереси Ломаченка, вже зарезервувала майданчик на зазначену дату.
Відзначимо, що для бою проти Ломаченка кубинцеві доведеться піднятися на дві вагові категорії вгору. Якщо бій відбудеться, то він стане першим в історії між дворазовими чемпіонами Олімпійських ігор.
Якщо бій проти Рігондо зірветься, Ломаченко проведе реванш проти Орландо Салідо теж 9 грудня але на іншій арені.
Раніше Рігондо повідомив, що готовий боксувати проти українця Василя Ломаченка, заради чого підніметься в другу напівлегку вагу (
Після цього в команді українця відреагували на кинутий виклик кубинця. Як повідомив менеджер Егіс Клімас в інтерв'ю, команді кубинського боксера потрібно звертатися в промоутерську компанію Top Rank, яка представляє інтереси Ломаченка, щоб домовитися про бій.
У своєму останньому поєдинку Ломаченко переміг Мігеля Марріагу технічним нокаутом у восьмому раунді - команда колумбійця відмовилася від продовження бою.