Державний секретар з питань оборони Великої Британії Майкл Феллон вручив відзнаку Коледжу Королівських військово-повітряних сил Кранвелл — Почесну шаблю військовослужбовцеві з Миргорода Михайлові Лещенку.
Наш земляк навчався на курсі базової офіцерської підготовки Королівських ВПС у 2015 році, його було визнано кращим випускником коледжу серед іноземців. «Почесною шаблею коледжу щорічно нагороджують іноземного курсанта, який продемонстрував найвищі досягнення в лідерстві та навчальних дисциплінах, а також проявив офіцерські якості вищого ґатунку під час навчання на курсі базової офіцерської підготовки Королівських ВПС», — ідеться на офіційному сайті Міністерства оборони України.
— Упродовж усього курсу Михайло Лещенко показав себе з найкращого боку, став частиною навчальної групи й довів розуміння британського почуття гумору. Його природний стиль лідера в поєднанні з доброю військовою виправкою забезпечив успіх на всіх етапах курсу. Він став взірцем для інших іноземних курсантів, завжди був витривалим і в хорошій фізичній формі. За активну участь у навчальних заходах поза межами аудиторії його було відзначено подякою, — сказала під час церемонії вручення аташе з питань оборони при Посольстві Великої Британії в Україні капітан 1 рангу Королівських ВМС Карен МакТір.
Як розповів сам нагороджений, курс базової офіцерської підготовки тривав 9 місяців. Після закінчення кожного семестру вирішували питання, чи переходить курсант на наступний, чи залишається на повторний семестр. Оцінювали не лише знання військових дисциплін, а й людські якості, продемонстровані під час польових виходів.
Інструктори аналізували поведінку та дії кожного курсанта в екстремальних умовах. Це була так звана підготовка військовослужбовців з елементами ризику. Загалом навчання та практичний вишкіл були скеровані на боротьбу з тероризмом та успішне виконання миротворчих місій. Королівський Коледж ВПС Кранвелл створено 1916 року, 1919-го він став першою в світі військово-повітряною академією. Відомо, що в коледжі проходили курс стажування британські принци — Чарльз 1971 року та Вільям 2008-го.