Українські громадяни, які перебували в Азербайджані наприкінці минулого року, виявили в торговельній мережі морозиво, на етикетках якого виробник і місце виробництва вказано так: «ТОВ «Доброе»: 295034, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, дом 29, кв. 107». Туристи не зупинилися на тому, що повернули цей продукт продавцям. Зібравши ці та інші факти, обурені українці звернулися до посольства нашої країни в Азербайджані. Посольство звернулося до органів влади Азербайджану, щоб заборонити продаж виявленої продукції та запобігти її ввезенню на територію країни, бо це суперечить офіційній позиції Азербайджану на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
Приємно, що посадовці посольства не лише висловили прийняту в дипломатичних колах «стурбованість», а й здійснили конкретні кроки. Терміново провели зустрічі посла України Олександра Міщенка з керівництвом профільних міністерств і відомств Азербайджану для вжиття невідкладних заходів із блокування всіх каналів постачання і реалізації продукції, в якій заперечено територіальну цілісність України. Попри наявність певної бюрократичної тяганини, тамтешнім правоохоронцям доручили вилучати всю продукцію з торговельної мережі, де український Крим зображено як територію РФ. Із книжкових магазинів вилучили книжки, атласи, підручники, енциклопедії російських видавництв, у яких український Крим зображено як територію РФ.
Як повідомили у прес-службі посольства, останній моніторинг, проведений 24 грудня 2018 року, засвідчив поінформованість власників книгарень про заборону ввезення й продажу антиукраїнської літератури, в те, що її фактично немає в магазинах, де її раніше продавали. Посольство тримає це питання на контролі й перебуває на постійному зв’язку із правоохоронними органами Азербайджану й громадянами України через «гарячу лінію».
Чи варто святкувати перемогу? Очевидно, ще рано. Спостерігаємо, як прихильники «руского міра» зі штанів вискакують, щоб розфарбувати український півострів у триколор. Карти, де від материкової України відрізано Крим, російські адреси Криму на продукції, на жаль, з’являються і, напевно, з’являтимуться, попри чітку протилежну позицію всього світу.
Що ж робити простим українцям? Бути небайдужими, беручи на озброєння азербайджанський приклад. А ще — винахідливими. Чого вартий жарт (а, може, й правда) про те, що в турецьких готелях на рушниках почали вишивати «Слава Україні», аби туристи з Московії їх не цупили…
Тож купуючи той чи інший продукт, гортаючи книжку, спілкуючись у транспорті, будьмо пильними. Протистояти інформаційній агресії можна й потрібно не тільки на урядовому рівні, а й на громадянському.