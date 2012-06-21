У Луцьку зростає кількість об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, які активно долучаються до державної програми «теплих» кредитів, що дає змогу істотно заощаджувати енергоносії, отже і кошти родинних бюджетів. Нещодавно лучани запросили до себе журналістів, аби під час прес-туру, організованого Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України спільно із Проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні», розповісти свої історії успіху. Зокрема ОСББ «Авангард-Луцьк» узяло «теплий» кредит на 2,7 мільйона гривень, щоб провести капремонт водостоків і даху, встановити індивідуальний теплопункт, замінити вікна і двері, повністю утеплити будинок. Із цієї суми держава відшкодувала 791 тисячу гривень, а з виплатою за кредитом допомогло місто. Результат порадував: у січні середній тариф за опалення в місті сягнув 42,66 гривні за квадратний метр, а мешканці «Авангард-Луцьк» платили лише по 21,94 гривні.
Ще менше — 12,53 гривні за квадратний метр опалювальної площі — сплачують члени ОСББ «Відродження», які теж провели термомодернізацію. Вони повністю замінили мережі, вікна і двері в під’їздах, установили індивідуальні теплопункти, світлодіодне освітлення. У планах — утеплення покрівлі, тож, вочевидь, у наступному опалювальному сезоні вони платитимуть ще менше.
За словами очільника Держенергоефективності Сергія Савчука, в Україні вже є 670 прикладів успішного утеплення багатоповерхівок. Це ті ОСББ, які переконалися в необхідності впровадження енергоефективних заходів і повірили державі. Крім економії на оплаті за комунальні послуги, люди тепер живуть в оновлених будинках, вартість квартир у яких зросла на сотні тисяч гривень. Ці приклади свідчать: за рахунок програми «теплих» кредитів кожна багатоповерхівка може зробити глибоку термомодернізацію, а не лише замінити вікна.
Інна МИКОЛАЄНКО
для «Урядового кур’єра»