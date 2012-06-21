«Тиждень міжнародних вчителів», який проводили за ініціативою Європейської організації з ядерних досліджень (CERN), зібрав учасників із 37 країн світу. Єдиним представником України на заході стала викладач навчально-наукового інституту економіки і бізнесу евакуйованого Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Ліна Бондаренко.
Захід було організовано для викладачів природничих дисциплін старшої школи, які бажають відновити знання з фізики елементарних частинок та технологій, пов’язаних із ними. За словами організаторів, учасники програми повинні передати отримані знання своїм учням, колегам і широкій громадськості, що дасть змогу популяризувати вагому роль науки, зокрема фізики елементарних частинок. Тому все відбувалося на території Дослідного центру з вивчення фізики високих енергій CERN, що розташований на кордоні між Францією та Швейцарією.
Як повідомляє прес-служба ЛНУ імені Тараса Шевченка, учасники програми «Тижня міжнародних вчителів» мали розробити й презентувати науковий проект за певними напрямами. Українка Ліна Бондаренко разом із колегами з інших країн презентувала проект із космології. Основними його компонентами стали аналіз викладання обраної теми в різних країнах світу, пошук нових та цікавих ресурсів і демонстрація кращого викладацького досвіду.
«Зміцнення міжнародних зв’язків і об’єднання вчених навколо актуальних наукових проблем — одна з головних цілей програми. По завершенні «Тижня міжнародних вчителів» ми далі спілкуємося за допомогою соціальних мереж і обговорюємо актуальні проблеми фізики елементарних частинок. Запорука успіху — в єдності й наполегливій праці задля розв’язання спільних завдань», — вважає Ліна Бондаренко.
З особливими словами подяки вона згадує менеджера проекту Джеффа Вінера, який доклав зусиль для організації пізнавального заходу. Учасники програми відвідали важливі дослідницькі об’єкти, серед яких CMS (один із детекторів Великого адронного колайдера (LHC), ELENA (компактне кільце для охолодження і подальшого уповільнення антипротонів), ISOLDE (онлайн ізотопний мас-сепаратор для виробництва великої кількості радіоактивних іонних пучків).