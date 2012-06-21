Днями оголошено конкурс малюнків талісмана області — байбака. Роботи приймають від художників віком від восьми до вісімнадцяти років. 16 найкращих малюнків надрукують на подарункових футболках та кухлях. Сам конкурс його організатори — ПРООН спільно з громадськістю та владою назвали «Луганський бабак миролюбний та хазяйновитий».
«Ми розпочинаємо роботу над промоцією та формуванням позитивного іміджу та бренда області. Нам потрібні креативні ідеї! Хочемо, аби така ініціатива була довгостроковою, тож луганський бабак може згодом перетворитися на героя добрих коміксів та мультфільмів»,— каже радник з питань примирення та соціальної єдності ПРООН Ганна Борова.
Триватиме конкурс понад місяць, а потім журі обере переможців.