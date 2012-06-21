Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
За п’ять місяців цього року на Луганщині виплачено пенсії на суму 5 мільярдів 994 мільйонів гривень, а надійшло власних коштів всього по області 1 мільярд 55,2 мільйонів гривень, що говорить про дефіцит коштів на виплату пенсій пенсіонерам Луганщини. Такі дані начальника головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області Ольги Шарунової.
За її словами, станом на 1 червня 2019 року загальна сума заборгованості по внесках до Пенсійного фонду Луганської області по території, підконтрольній українській владі, складає 1 мільярд 423,46 мільйонів гривень, що практично дорівнює обсягам місячної виплати загальної суми пенсій по області.
Спеціалістами Пенсійного фонду проводяться заходи зі зменшення заборгованості, але керівники окремих підприємств ухиляються від сплати внесків та не йдуть на співпрацю з державними органами.
«На жаль, не всі страхувальники своєчасно сплачують внески, внаслідок чого ми маємо недотримання коштів, які спрямовуються на пенсійні виплати. А найголовніше – працівникам таких недобросовісних роботодавців не зараховується страховий стаж. Тож ухилення роботодавців від виконання зобов’язань зі сплати єдиного внеску призводить не лише до порушення платіжної дисципліни, а й позбавляє соціального захисту найманих працівників», – наголосила Ольга Шарунова.
Тим не менш, заборгованість із виплати пенсій по області відсутня. До того ж, з 1 липня поточного року понад 292 тисячам пенсіонерів буде проведено перерахунок пенсій у бік їхнього збільшення. Підставою для зміни розміру виплати пенсій є зміна прожиткового мінімуму.