Лозно-Олександрівська і Привільська ОТГ планують співробітництво.Громади області підписали договір про міжмуніципальне співробітництво — це перший такий досвід для української Луганщини. Чому це так важливо?

Від Привілля до Троїцького, де є центр надання адміністративних послуг, усього зо два десятки кілометрів, але постійного транспортного сполучення немає. Тож якщо знадобиться їхати по якийсь документ, потрібно винаймати машину і добиратися приватно. А в Привільській об’єднаній територіальній громаді всього близько півтори тисячі осіб, і мало не половина з них — пенсіонери. Майже така сама ситуація в Лозно-Олександрівській громаді.

«Громада невелика — 2,5 тисячі населення. Від Лозно-Олександрівки до Білокуракиного 43 кілометри, до Троїцького — понад 30. Люди їздять в обидва населених пункти, щоб отримати необхідні документи. Але пасажирський транспорт туди не ходить, тож потрібно добиратися своїми машинами. Це дорого. Тому ми об’єднали зусилля своїх громад, щоб створити спільний адміністративний центр послуг для наших жителів», — пояснює наміри голова Лозно-Олександрівської ОТГ Олексій Леонов.

За його словами, найбільшою проблемою було фінансування. А що заважає звернутися по допомогу до міжнародних організацій, написати програми для грантів?

«Ми не маємо такої чисельності населення, з яким може співпрацювати міжнародна організація, яка заходить на територію», — відповідає Олексій Леонов.

Ось так зрештою і виникла ідея про об’єднання зусиль та можливостей двох громад. Відтак керівники Привільської і Лозно-Олександрівської ОТГ підписали угоду про міжмуніципальне співробітництво. Цей документ передбачає створення спільного ЦНАП, що обслуговуватиме жителів двох сусідніх територій.

Проєкт створення центру надання адміністративних послуг готовий для втілення, його подано на розгляд Кабміну. Розташувати об’єкт планують у Лозно-Олександрівці, тоді як у Привіллі працюватиме віддалене робоче місце для співробітника ЦНАП. Таким чином, у жителів громад не буде необхідності їздити за довідками та іншими документами до Троїцького або Білокуракиного.

«Адмінпослуги будуть максимально наближені до жителів», — запевняють Лозно-Олександрівський селищний голова Олексій Леонов і голова Привільської ОТГ Миро­слава Ляшенко.

Обидва стверджують, що таким успішним рішенням зобов’язані юридичному супроводу Луганського центру розвитку місцевого самоврядування, створеного Програмою «U-LEAD з Європою».

«Ми сподіваємося, що цей договір міжмуніципального співробітництва буде першою ластівкою для Луганщини, адже його формат розкриває перед об’єднаними територіальними громадами більші можливості як для співробітництва, так і для залучення ресурсів на реалізацію проєктів. Упевнені, ним скористаються й інші громади сходу України», — наголошує директор Луганського ЦРМС Ігор Агібалов.

Керівники обох громад уже планують нові ідеї для співробітництва. Наразі йдеться про будівництво сміттєпереробного заводу, який перероблятиме сировину. Але до реалізації такої ідеї привільнянці та лозноолександрівці планують залучити громади Білокуракиного і Троїцького, щоб розв’язати проблему сміття на території усіх чотирьох громад, які розташовані поряд. Зрештою тепер уже планують укласти аналогічну угоду між чотирма громадами.

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»