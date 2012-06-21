Лісовідновлення та лісорозведення на території області цього року заплановано на площі понад 1000 гектарів. Це передовсім відновлення зрубів, що виникли внаслідок пожеж, спричинених обстрілами під час проведення антитерористичної операції. Для виконання цих завдань, за повідомленням прес-служби обласного управління лісового та мисливського господарства, знадобиться майже 5 мільйонів гривень.
Стан справ на підприємствах заступник начальника відділу лісового та мисливського господарства Ольга Семиборода охарактеризувала як дуже складний: через брак фінансування галузі обігових коштів місцевих підприємств на проведення таких робіт недостатньо. Попри це, лісівники вже почали висаджувати лісові культури і спільно зі службами ДСНС і представниками райдержадміністрацій складають мобілізаційно-оперативні плани й налагоджують взаємодію з військовими підрозділами, розташованими на території області.