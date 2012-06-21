Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
Обласний протитуберкульозний диспансер разом із ще чотирма медичними закладами у березні увійшов до складу комунального некомерційного підприємства «Луганський обласний медичний центр соціально небезпечних інфекційних хвороб». Але важливий для шахтарського регіону медзаклад, де особлива ситуація щодо туберкульозу та селикозу, опинився на межі закриття ще у квітні, бо через реорганізацію не встигли укласти договір з з Національної службою здоров’я України. Установа залишилася без грошей.
Утримати ситуацію допомогло рішення обласної влади — на зарплату медикам, їжу та лікування для пацієнтів виділили два мільйони гривень з обласного бюджету Тож медична допомога дорослим та дітям хворим на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші соціально небезпечні інфекційні хвороби, продовжує надаватися без перешкод. І днями «Луганський Центр соціально небезпечних захворювань» таки уклав договір з Національної службою здоров’я України.
«Ми контролюємо стан справ у медичній галузі регіону, зокрема, питання реформування вторинної та третинної ланки», — підкреслює голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.