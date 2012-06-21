Луганському енергетичному об’єднанню не вдалося, як планували, 23 січня відключити від електроенергії Петровську водонасосну станцію, що подає воду й до окупованого Луганська. Зашкодили цьому працівники Попаснянського водоканалу, котрі мотивували свою позицію тим, що найближчим часом похолоднішає, тож відключення об’єкта може призвести до аварій на водогонах. А нещодавно Петровську водонасосну станцію відвідав перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Гуг разом з іншими спостерігачами. Саме міжнародні організації зробили багато заради того, аби пом’якшити таку гуманітарну проблему, як водопостачання. Але енергетики все-таки планують провести відключення об’єкта через значну заборгованість за електроенергію.
«Енергетики надіслали повідомлення відповідно до закону про відключення Попаснянського водоканалу у зв’язку з несплатою боргу, який нині становить понад 117 мільйонів гривень. Представники ТОВ «ЛЕО» приїхали на станцію, але їх не допустили на режимний об’єкт, де сторонні не мають права перебувати. До того ж ми не можемо дозволити відключити від електроенергії Західну фільтрувальну станцію ще й через наближення морозів. Нашій території постійно потрібне підживлення для теплогенеруючих компаній. Інакше ми можемо залишитися і без води, і без тепла. Петровський водозабір вирішили не відключати через те, що таки розпочалися оплати за воду від так званої ЛНР. Найближчим часом чекаємо оплату аж до погашення повної заборгованості», — коментує ситуацію заступник голови Луганської ОДА Володимир Гуц.
За його словами, нині йдуть перемовини та проведено часткову оплату (10,5 мільйона гривень) боргу. Адже встановлено водоміри, які фіксують, скільки води Попаснянський водоканал відправляє на окуповану територію. Ці лічильники електронні, вони здатні передавати показники віддалено, тобто на будь-який комп’ютер, де є код доступу для отримання відповідної інформації. Розрахунки ведуть через спеціально створене та зареєстроване в Україні ТОВ «Нове життя». Чому енергетики знову планують відключення?
«На жаль, такі обіцянки енергетики чують уже рік, — пояснює Володимир Гуц. — У Луганського енергетичного об’єднання повністю вилучають кошти, якими підприємство могло б оперувати у господарській діяльності. Тому для них це ще й певна форма протесту».
Тобто навіть у разі погашення боргів за воду з того боку напруга на «ЛЕО» не спадає? «На жаль, так, — підтверджує заступник голови ЛОДА. — Тут ситуація залежить від Кабінету Міністрів України. Сподіваюся, що нам вдасться переконати уряд поміняти алгоритм, бо «ЛЕО» не може відповідати за те, куди неконтрольовано поставляють електроенергію. Потрібно шукати механізм і шляхи оплати, так само як у випадку з водою».