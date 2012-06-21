У сільгоспформуваннях Луганщини завершуються весняно-польові роботи. Цього року у них були задіяні 450 тракторів та близько 7 тисяч одиниць посівної та ґрунтообробної техніки, багато з якої – нового придбання.
«З початку року сільськогосподарської техніки в області закуплено в кількості 136 одиниць на суму 178 мільйонів гривень,– розповідає директор обласного департаменту агропромислового розвитку Лариса Бичкова. – Наші аграрії побачили, що постанова Кабінету міністрів України щодо відшкодування витрат на обладнання вітчизняного виробництва – працює, компенсація іде, і другий рік поспіль стали активно подаватись на цю програму. У поточному році наша область зайняла перше місце в Україні за кількістю господарств, які подали заявки. Загалом, з такою потужною технікою, яку зараз має наш середній фермер, можна не дуже боятися навіть такої пізньої весни, як у цьому році».
За її словами, тенденції поточного року – озимих культур в області посіяно майже на 30 тисяч гектарів більше, ніж минулоріч.
«Під урожай 2018 року посіяно 283 тисяч га озимих культур, в тому числі на зерно– 278 тисяч га, що майже на 30 тисяч га більше показників минулого року. Більші площі зайняті під озимі. І це гарна тенденція, що ми менше садимо соняшнику. Наші фермери починають розуміти ту небезпеку, яку несуть неякісні сівозміни для землі», – підкреслила Лариса Бичкова.
Відповідно до моніторингу стану посівів озимі зернові та ріпак знаходяться у доброму стані – загибелі рослин не виявлено. Хоча через скорочення оптимальних термінів сівби недосіяно понад трир тисячі гектарів ранніх ярих зернових культур, і можливий недосів зернової кукурудзи. Спеціалістами Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського Національної академії аграрних наук України та департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації розроблено та надано керівникам відповідних господарств наукові рекомендації щодо особистостей проведення весняно-польових робіт у нашій області, догляду за посівами озимих і ранніх ярових культур.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»